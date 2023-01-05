Николаев, Украина, 5 января, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В Николаеве неизвестные снесли памятник Александру Суворову, передают 5 января местные СМИ.

Йозеф Крейцингер. Портрет Александра Васильевича Суворова (фрагмент). 1799

Ранее 5 января сообщалось, что в Харькове был демонтирован памятник Николаю Островскому.

В рамках очередной волны сносов власти городов Украины намерены демонтировать несколько сотен памятников. В частности, был снесен памятник Суворову в Одессе.