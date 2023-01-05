В Белоруссии смогут лишать гражданства за экстремизм
Власти Белоруссии внесли изменения в закон о гражданстве республики
Минск, 5 января, 2023, 20:34 — ИА Регнум. В Белоруссии внесли изменения в закон, позволяющие лишать гражданства тех, кто осуждён за экстремизм и находится за границей. Соответствующий документ подписал президент республики Александр Лукашенко.
Отмечается, что поправками уточняется круг лиц, которые имеют белорусское гражданство по рождению, обязанность принесения присяги приобретающими гражданство Белоруссии лицами.
Гражданина обязали уведомлять силовые структуры о наличии паспорта другого государства, вида на жительство в другой стране или иного документа, дающего право на льготы и привилегии вне Белоруссии.
Изменения направлены на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения нацбезопасности, отметили в пресс-службе президента.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Россия выдала Белоруссии семь подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера граждан республики.