Минск, 5 января, 2023, 20:34 — ИА Регнум. В Белоруссии внесли изменения в закон, позволяющие лишать гражданства тех, кто осуждён за экстремизм и находится за границей. Соответствующий документ подписал президент республики Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске в 2020 году

Отмечается, что поправками уточняется круг лиц, которые имеют белорусское гражданство по рождению, обязанность принесения присяги приобретающими гражданство Белоруссии лицами.

Гражданина обязали уведомлять силовые структуры о наличии паспорта другого государства, вида на жительство в другой стране или иного документа, дающего право на льготы и привилегии вне Белоруссии.

Изменения направлены на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения нацбезопасности, отметили в пресс-службе президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Россия выдала Белоруссии семь подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера граждан республики.