Москва, 5 января, 2023, 20:11 — ИА Регнум. С рождественским посланием к верующим обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говорится на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В этом году предстоятель РПЦ призвал православных во время происходящих военных событий проявлять любовь друг к другу.

«Мы не можем вместе с тем не тревожиться о происходящих сегодня военных событиях, омрачающих святое рождественское торжество <…> В этих испытаниях, постигших народы исторической Руси, нам особенно важно делом подтверждать верность своему христианскому призванию и являть друг ко другу любовь», — сказал патриарх.

Патриарх назвал призрачными иллюзиями желание иметь материальные блага и беспечальную жизнь.

«Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружающими и добрыми делами прославлять Бога», — добавил предстоятель РПЦ.

Он поздравил верующих со светлым праздником Рождества Христова, пожелал неоскудевающей радости и благополучия домам и семьям, крепости сил и щедрой помощи.

Напомним, в прошлом году в рождественском послании к верующим патриарх Кирилл призывал молиться за зараженных коронавирусом и помогать ближним.

Читайте также: Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию