Киев, 5 января, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Киевский режим отверг инициативу президента РФ Владимира Путина о рождественском перемирии. Об этом 5 января заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Россия должна покинуть <…> территории Украины — только после этого возможно перемирие. Лицемерие оставьте себе», — написал Подоляк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на период с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января. Такое решение принято в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие.

Кроме того, в Кремле обратились к Киеву с призывом принять аналогичное решение и дать возможность гражданам посетить рождественские службы.