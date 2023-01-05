Москва, 5 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января, сообщили в министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал объявить рождественское перемирие. Представители киевских властей уже успели заявить, что делать этого не будут.