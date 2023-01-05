Москва, 5 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Кремлю ничего не известно о якобы имеющихся у Владимира Путина планах поехать на Рождество в Донецк, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание народного совета в Донецке

Ранее соответствующие сообщения появились в ряде телеграм-каналов.

5 января Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в период с 12:00 6 января до конца суток 7 января.

Представители киевских властей уже успели заявить, что поддерживать рождественское перемирие они не будут.