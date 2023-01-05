Москва, 5 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ЦСКА Павел Каранаухов

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов. Вратарь «армейцев» Александр Шарыченков сыграл «на ноль».

На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 65 очков. «Сочи» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 18 очками.

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