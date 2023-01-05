Тегеран, 5 января, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство Ирана прекращает деятельность Французского исследовательского института в Иране (IFRI) в качестве ответной меры на публикацию в журнале Charlie Hebdo карикатур на власть в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Министерство иностранных дел Ирана самым решительным образом осуждает кощунственный шаг печально известного французского журнала, попирающий общепризнанные нормы морали, грубо оскорбляющий религиозные святыни, демонстрирующий неуважительное отношение к святости политико-религиозной власти и оскорбляющий государственные символы иранцев и их национальные ценности», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что закрытие исследовательского института, который подчиняется ведомству, лишь первый шаг, добавив, что власти Ирана пересмотрят культурные связи между странами.

Ранее в министерство иностранных дел Ирана был вызван посол Франции в Тегеране, от которого потребовали прокомментировать карикатуру на иранскую власть.

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