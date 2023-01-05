Грозный, 5 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Собаку породы питбуль, которая прошла через испытания в подвалах металлургического комбината «Азовсталь», по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова передали хозяйке.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По словам Кадырова, после полного освобождения Мариуполя питбуля перевезли в Чечню и нашли ему временное пристанище. При этом собака тосковала по хозяйке.

«Изо дня в день тоска пса только нарастала. Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале, добавив, что по его поручению собаку передали Ирине Сирик, которая сдалась в плен в Мариуполе и была передана Украине в рамках обмена пленными.

«Судя по виляющему хвосту и безудержному веселью собаки, это было самым правильным решением», — отметил глава Чечни.

Он отметил, что очень рад, что питбуль нашёл место, где он по-настоящему счастлив.

Кадыров подчеркнул, что его позиция по вопросу обмена пленными остается неизменной.

«Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий. Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке», — в заключение написал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что крайне недоволен обменом пленными.

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