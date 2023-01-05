Москва, 5 января, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В России в связи с прогнозируемыми аномальными морозами возрастёт риск увеличения бытовых пожаров и гибели людей в них, предупреждают 5 января в МЧС России.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент).

В ведомстве напоминают, что зачастую возгорания при холодной погоде возникают из-за нарушений правил использования электрооборудования и печей.

В связи с этим не следует эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, а также не пользоваться нестандартными самодельными электроприборами. Нельзя размещать обогреватели вблизи горючих материалов, сушить вещи на них. Особого внимания требуют газовые баллоны, которые запрещено хранить дома или на балконах. Полностью заправленный газовый баллон при перемещении в тепло может взорваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни (5–9 января) в регионах европейской части России резко похолодает — ожидаются морозы до минус 34–47 градусов. В трёх регионах Дальнего Востока — Якутии, Колыме и Чукотке — прогнозируют от –48 до –53 градусов.

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