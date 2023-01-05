Берлин, 5 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Немецкое правительство рассматривает возможность поставок киевскому режиму боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом 5 января пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

(сс) Sonaz БМП Marder

Отмечается, что официального решения пока нет. Но если оно будет принято, то в тесном согласовании с США и Францией. Сколько единиц подобной техники может быть поставлено Киеву, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Франция собирается отправить киевскому режиму бронемашины AMX-10 RC. Кроме того, США не исключают поставки Киеву БМП Bradley.