Москва, 5 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Режиссер и телеведущий Никита Михалков доставлен в медучреждение Москвы с гриппом. Об этом 5 января сообщает РБК.

Фото пресс-службы фестиваля «Евразийский мост» Никита Михалков

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», — приводит агентство слова представителя режиссера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что супруга Никиты Михалкова подтвердила госпитализацию мужа. Она сообщила, что нужно воздержаться от утверждений о тяжелом состоянии кинорежиссера, поскольку они являются преждевременными.

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