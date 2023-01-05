Кабул, 5 января, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи на северо-востоке Афганистана. Об этом 5 января сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 177 км к востоку от города Кундуза, в котором проживает 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 191 километр.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов.

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