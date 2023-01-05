В США заявили о катастрофических последствиях из-за поддержки Киева
Federalist: решение финансировать коррупционный киевский режим говорит о некомпетентности Байдена
Вашингтон, 5 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Поддержка коррумпированного киевского режима может стать для США катастрофой из-за нехватки ресурсов для более важных направлений во внешней политике. Об этом 5 января заявил обозреватель Шон Флитвуд в статье для Federalist.
По его словам, американские власти не должны отдавать предпочтение второй по уровню коррупции стране в Европе и отправлять деньги своих налогоплательщиков за границу.
Он добавил, что на фоне украинского конфликта и напряжённости в отношениях с Китаем президент США Джо Байден не справился с разрешением сразу нескольких внешнеполитических вопросов, что говорит о его некомпетентности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, читатели Daily Mail считают, что военная помощь США киевскому режиму приведёт к краху Украины.