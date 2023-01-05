Вашингтон, 5 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Поддержка коррумпированного киевского режима может стать для США катастрофой из-за нехватки ресурсов для более важных направлений во внешней политике. Об этом 5 января заявил обозреватель Шон Флитвуд в статье для Federalist.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм и пустая казна. 1920

По его словам, американские власти не должны отдавать предпочтение второй по уровню коррупции стране в Европе и отправлять деньги своих налогоплательщиков за границу.

Он добавил, что на фоне украинского конфликта и напряжённости в отношениях с Китаем президент США Джо Байден не справился с разрешением сразу нескольких внешнеполитических вопросов, что говорит о его некомпетентности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, читатели Daily Mail считают, что военная помощь США киевскому режиму приведёт к краху Украины.