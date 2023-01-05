Москва, 5 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Россия выясняет обстоятельства задержания в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема, заявила 5 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она считает, что задержание журналиста нарушает все нормы международного права. Россия требует, чтобы международное сообщество подключилось к прояснению случившегося.

«Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала официальный представитель МИД России в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в Риге по подозрению в шпионаже.

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