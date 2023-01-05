Минск, 5 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Новая партия российских бронетранспортеров прибыла в Минск, сообщили 5 января в министерстве обороны Белоруссии.

Алексей Колчин ИА REGNUM БТР-82А

В партию входят новые БТР-82A, БТР-80К, бронированные медицинские и ремонтно-эвакуационные машины.

В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о продолжении наращивания региональной группировки войск и подготовке к проведению учений совместной группировки войск.