В Белоруссию прибыла новая партия российских БТР
Минск, 5 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Новая партия российских бронетранспортеров прибыла в Минск, сообщили 5 января в министерстве обороны Белоруссии.
Алексей Колчин ИА REGNUM
БТР-82А
В партию входят новые БТР-82A, БТР-80К, бронированные медицинские и ремонтно-эвакуационные машины.
В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о продолжении наращивания региональной группировки войск и подготовке к проведению учений совместной группировки войск.