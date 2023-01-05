Челябинск, 5 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Трех человек, которых заподозрили в попытке совершить диверсию на одной из железнодорожных станций в Челябинской области, задержали сотрудники управления ФСБ России по региону. Об этом 5 января сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По информации агентства, сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин, которые пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. Уточняется, что у подозреваемых были изъяты горелка, газовый баллон, канистра с бензином и другие предметы.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на диверсию. Задержанные арестованы на два месяца.