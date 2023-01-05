Москва, 5 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало о подвиге заместителя командира полка по военно-политической работе майора Евгения Кузнецова. Соответствующее видео опубликовано 5 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, российский военнослужащий отвечал за боевой дух своего полка в ходе специальной военной операции на территории Украины. В министерстве отметили, что Кузнецов стал для бойцов на передовой «кому-то братом, а кому-то отцом». По мнению самого заместителя командира полка, больше всего воинский коллектив сплачивают общие радости, будь то награждение или письмо из дома.

В министерстве рассказали, что Кузнецов награжден медалью «За отвагу».

«Медаль «За отвагу» получил за то, что возглавил колонну. После обстрела мы вышли без единой потери, мы правильно всё организовали. Много было людей, никого не поцарапало, не задело», — рассказал военнослужащий, пожелав российским бойцам здоровья и удачи. Он также выразил уверенность в том, что «победа будет за нами».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3767879" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, офицер армии США в отставке Брент Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б «Охотник».

Читайте также: Офицер ВС США в отставке восхитился российским БПЛА С-70Б «Охотник»