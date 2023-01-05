Рига, 5 января, 2023, 18:55 — ИА Регнум. В Риге спецслужбы задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщает 5 января Sputnik Ближнее зарубежье.

Антон Новодережкин/ТАСС Марат Хасем

Издание утверждает, что в ходе судебного заседания рассматривался вопрос об избрании меры пресечения шеф-редактору. Защита настаивала на освобождении журналиста под залог, но суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На обжалование у адвоката есть десять дней.

«В деле Касема речь идет о двух статьях — о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также о шпионаже, по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы», — говорится в телеграм-канале издания.

Отмечается, что Касем имеет гражданство Латвии, несколько лет живёт и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. В конце декабря 2022 года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

Напомним, весной 2022 года власти Латвии запретили «по соображениям национальной безопасности» 411 интернет-сайтов. Абсолютное большинство списка — ведущие российские СМИ и информационные порталы, а также сайты на русском языке, распространяющие видео-контент и стриминговое ТВ.