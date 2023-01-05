Москва, 5 января, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Супруга режиссера Никиты Михалкова подтвердила его госпитализацию. Об этом 5 января сообщает Readovka.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

По словам Татьяны Михалковой, сейчас её супруга перевозят в Москву. Она призвала воздержаться от утверждений о тяжелом состоянии кинорежиссера, поскольку они являются преждевременными.

«Точный диагноз ещё не известен», — приводит агентство её слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что режиссёр Никита Михалков был госпитализирован. А представитель режиссёра пока не захотел комментировать информацию.

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