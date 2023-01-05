Вашингтон, 5 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. В 2023 году Европа готовится принять больше беженцев с Украины, но с меньшей поддержкой. Об этом пишет американская еженедельная газета The Washington Post.

(сс) Silar Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове

По данным издания, причина сокращения поддержки кроется в продолжении конфликта на территории Украины, а также росте стоимости жизни в ЕС.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число беженцев с Украины в Европе превысило 7,9 млн человек. Свыше 2 млн человек обосновались на западе или юге союза, однако многие украинцы предпочитают оставаться в Польше, Венгрии, Молдавии и Румынии.

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Несмотря на это, волонтерам становится всё труднее помогать беженцам из-за экономического кризиса.

Американское издание отмечает, что в Польше по-прежнему хотят оказывать поддержку жителям Украины, однако у страны недостаточно для этого ресурсов. В связи с этим польские власти намерены сократить поддержку и добиться того, чтобы беженцы сами оплачивали часть счетов и продукты питания.

Сообщается, что в нескольких городах Латвии также закончились средства на размещение украинских беженцев. Аналогичная ситуация наблюдается в Венгрии и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых выразил готовность взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта.

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