Москва, 5 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелёвым из Ставропольского края, открытку которого снял с «Ёлки желаний». Об этом 5 января сообщается на сайте Кремля.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Телефонный разговор президента России Владимира Путина с участником акции «Ёлка желаний».

«Президент исполнил мечту Давида Шмелёва — приехать в Москву и посетить Военную академию Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве ребёнок вместе со своей семьёй побывал в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Также Давид рассказал президенту, что ещё планирует покататься на коньках в столице.

Напомним, 22 декабря Путин снял с ёлки три открытки с желаниями детей. Среди них была открытка Давида Шмелёва. Также президент снял открытки 8-летней Агаты Былковой из Курганской области и 8-летней Александры Титаренко из Запорожской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой Былковой из Курганской области.