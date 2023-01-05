Анкара, 5 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

Эрдоган вновь заявил, что готов взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта.

Также обсуждались вопросы об обмене пленными и ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В декабре 2022 года президент Турции отмечал, что западные страны даже не пытались стать посредниками в разрешении кризиса на Украине и вместо этого занимались «провокациями». Место такого посредника может занять Турция, считает Эрдоган.

5 декабря в разговоре с Эрдоганом, как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с Киевом может начаться при условии выполнения требований, которые Россия поставила в начале спецоперации, и при условии учета новых территориальных реалий, то есть возвращения четырех регионов в состав России.

В декабре 2022 года Путин отмечал, что всякий военный конфликт заканчивается мирными переговорами и что киевским политикам пора вспомнить об этом.