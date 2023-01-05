Вологда, 5 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. В городе Череповце Вологодской области состоится первый всероссийский съезд советников директоров школ по воспитанию, сообщает 5 января пресс-служба Минпросвещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым отметил, что регион вошёл в число десяти пилотных субъектов, в которых реализуется проект по внедрению должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

С такими специалистами в школах развивается внеучебная деятельность, открываются театральные кружки и спортивные секции, сказал глава Минпросвещения.

В Вологодской области должности советников созданы в 240 школах во всех 28 муниципалитетах.

В 2023 году должность советника по воспитанию появится в школах по всей России.