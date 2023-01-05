Тель-Авив, Израиль, 5 января, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил задачу военно-политическому кабинету обеспечить «вечность Израиля». Об этом он заявил 5 января на заседании этого кабинета, на котором обсуждались вопросы безопасности.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Первое заседание военно-политического кабинета. Задача ясна: гарантировать вечность Израиля», — написал он после заседания на своей странице в социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министр по делам интеграции Израиля Софер призвал уменьшить иммиграцию неевреев.

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