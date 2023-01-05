Брюссель, 5 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Даже если конфликт на территории Украины закончится, в отношениях НАТО и России останутся проблемы, заявил 5 января генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Проблема, по мнению Столтенберга, состоит в том, что Россия хочет «контролировать соседние страны» и «видеть другую Европу».

«Ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно», — заключил генсек НАТО.

Как сообщалось ранее, Столтенберг 5 января также заявил, что страны НАТО должны посылать в Киев больше оружия, потому что «оружие — это фактически путь к миру».