В Киеве подтвердили потерю 90% ветровой генерации Украины
В Киеве заявили, что Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации
Киев, 5 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, сообщил 5 января министр энергетики киевского режима Герман Галущенко.
По его словам, сейчас основная задача киевского режима заключается в том, чтобы «пройти осенне-зимний период».
Он также добавил, что «тепловая генерация будет нести значительную нагрузку».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что уровень повреждения инфраструктуры на контролируемой Киевом территории является «беспрецедентным».
Напомним, в ряде украинских регионов наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В частности, электростанции местные энергетики периодически отключают, ориентируясь на оповещения о воздушных тревогах.