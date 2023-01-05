Киев, 5 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, сообщил 5 января министр энергетики киевского режима Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветроэнергетика

По его словам, сейчас основная задача киевского режима заключается в том, чтобы «пройти осенне-зимний период».

«Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года… Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной», — цитирует его украинское агентство УНН.

Он также добавил, что «тепловая генерация будет нести значительную нагрузку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что уровень повреждения инфраструктуры на контролируемой Киевом территории является «беспрецедентным».

Напомним, в ряде украинских регионов наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В частности, электростанции местные энергетики периодически отключают, ориентируясь на оповещения о воздушных тревогах.