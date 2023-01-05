В Германии почти уверены, что газа до конца зимы хватит
В Германии заявили о снижении вероятности дефицита газа зимой
Берлин, 5 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Германии дефицит газа в зимний период становится всё более маловероятным, при этом экономить ресурс по-прежнему необходимо, заявили в Федеральном сетевом агентстве.
По информации регулятора, в Германию стабильно поставляется газ. Если сравнивать с началом зимы, то ситуация оценивается как менее напряжённая.
По данным на 5 января газохранилища Германии заполнены на 90,72%. «Однако ухудшение ситуации всё ещё нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным», — отмечают в сетевом агентстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Германию из США прибыла первая партия сжиженного природного газа объёмом 170 тыс. кубометров. Этого хватит для обеспечения энергией около 50 тысяч домохозяйств в Германии в течение одного года, считают в компании Uniper.
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