Берлин, 5 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Германии дефицит газа в зимний период становится всё более маловероятным, при этом экономить ресурс по-прежнему необходимо, заявили в Федеральном сетевом агентстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Германии

По информации регулятора, в Германию стабильно поставляется газ. Если сравнивать с началом зимы, то ситуация оценивается как менее напряжённая.

По данным на 5 января газохранилища Германии заполнены на 90,72%. «Однако ухудшение ситуации всё ещё нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным», — отмечают в сетевом агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германию из США прибыла первая партия сжиженного природного газа объёмом 170 тыс. кубометров. Этого хватит для обеспечения энергией около 50 тысяч домохозяйств в Германии в течение одного года, считают в компании Uniper.

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