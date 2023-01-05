Гонконг, Китай, 5 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Запрет на ввоз хомяков в Гонконг прекратит своё действие в середине января, через год после уничтожения более 2 тыс. особей из-за возможной передачи людям коронавируса. Об этом сообщает 5 января издание South China Morning Post.

Free-Photos Хомяк

В департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы заявили, что продавать ввезённых хомяков можно будет только после получения отрицательных результатов теста на коронавирус. Чиновники обещают поддерживать связь с представителями отрасли.

«Наши сотрудники организуют сбор образцов у хомяков и других мелких млекопитающих для тестирования на COVID-19», — заявили в департаменте.

Возобновить импорт хомяков, запрещённый почти год, призвали торговцы домашними животными. С января прошлого года в Гонконге забили более 2,3 тыс. хомяков, включая более 100 питомцев, переданных владельцами. Животных умертвили в рамках борьбы с распространением коронавируса.