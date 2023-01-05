Симферополь, 5 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом требования Киева вернуть «украденные квартиры в Крыму». Его слова приводит РИА Новости.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия. Донбасс. Крым

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал новые условия для завершения конфликта на территории Украины. По его словам, конфликт будет продолжаться до тех пор, «пока русские не уйдут из Украины, не вернут украденные у украинцев дома и квартиры в Крыму, а также не выдадут авторов специальной военной операции».

Отвечая на выдвинутые условия, Гемпель выразил соболезнования жителям Украины, поскольку «ими правят преступники, которые идут по пути уничтожения страны». Он также выразил мнение, что 2023 год подведет черту под существованием государства Украины.

Глава комитета крымского парламента сравнил Подоляка с немецким пропагандистом Паулем Геббельсом, добавив, что «этих кровожадных чудовищ ждёт трибунал».

Напомним, в конце декабря Юрий Гемпель назвал обещания Киева «вернуть Крым» агрессивным трёпом.

Читайте также: В Крыму предложили Киеву прекратить «сумасшедший трёп» о возврате земель

Как сообщало ИА REGNUM, в Скадовском районе Херсонской области обнаружен крупный тайник диверсантов ВСУ.

А также: В Херсонской области нашли крупный тайник диверсантов