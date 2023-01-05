Одесса, Украина, 5 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Заместитель председателя Одесской областной военной администрации задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 5 декабря сообщает СБУ в telegram-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко СБУ

«Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник за $35 тыс. предлагал главе одного из подразделений администрации помочь уйти от уголовной ответственности за присвоение госимущества, для чего хотел использовать связи в правоохранительных органах.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в здании администрации во время передачи ему $27 тыс.

Имя вице-губернатора не называется. По данным издания «Думская», задержанным является Олег Муратов.