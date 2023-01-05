Донецк, 5 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли исправительную колонию в Горловке, сообщил 5 января мэр города Иван Приходько.

Александр Погожев ИА REGNUM Разбитое после обстрела окно

«Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки)», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, было зафиксировано порядка 10 прилетов. В результате повреждена кровля общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации и наружное ограждение. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 января в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка повреждено здание школы.

Накануне, 4 января, при обстреле Куйбышевского района Донецка киевскими боевиками повреждено здание республиканской клинической психиатрической больницы.

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