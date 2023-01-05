Скадовск, Херсонская область, 5 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Скадовском районе Херсонской области обнаружен крупный тайник диверсантов ВСУ, сообщили в управлении МВД по региону.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

В тайнике были патроны, мины, боеприпасы для гранатомета и самодельное взрывное устройство.

Проводится проверка.

4 января в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

В декабре 2022 года была пресечена попытка проникновения в Херсонскую область нескольких ДРГ с территории Украины.