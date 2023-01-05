* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Дубай, ОАЭ, 5 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Уехавший из России телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) со сцены в Дубае продолжил националистический лозунг «героям слава». Соответствующее видео опубликовано в сети Интернет 4 января.

Цитата из видео «Максим Галкин, Хайфа 15.06.2022» Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По информации очевидцев, концертный зал в Дубае, в котором выступал Галкин, был заполнен на 85–90%. В ходе выступления муж Аллы Пугачёвой со сцены сообщил, что его попросили быть нейтральным.

«Но как я могу быть нейтральным?» — спросил он.

Тогда из зрительного зала выкрикнули лозунг «слава Украине». В ответ Галкин сначала переспросил, а затем громко произнёс: «героям слава!» Инцидент записан на видео и опубликован в социальных сетях.

В сентябре 2022 года телеведущего включили в России в перечень иностранных агентов. Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал факты преступлений украинских боевиков. В декабре в Израиле вспыхнул скандал после того, как выяснилось, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его жена Алла Пугачёва могли получить гражданство страны незаконно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на корпоративном мероприятии в Дубае певец Валерий Меладзе также продолжил националистический лозунг: артист произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что использование лозунгов украинских националистов нельзя оправдать безграмотностью либо обратить в шутку.