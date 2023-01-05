Анкара, 5 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. На мукомольных предприятиях Турции станут перерабатывать зерно из России и поставлять его беднейшим странам Африки, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

Он рассказал о состоявшемся утром 5 января телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого детально обсуждалась поставка российского зерна.

Эрдоган 1 января отмечал, что в рамках так называемой зерновой сделки с Украины было вывезено более 16 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял о трёхкратном увеличении объёма экспорта российской пшеницы. При этом большая часть пшеницы в рамках «зерновой сделки» была направлена не в бедные страны.

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