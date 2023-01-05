Чебоксары, 5 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. При пожаре в многоквартирном доме в Чебоксарах пострадали 17 человек, сообщили 5 января в пресс-службе главка МЧС по Чувашии.

МЧС по Чувашии Пожарные у многоквартирного дома в Чебоксарах

Инцидент произошел в жилом помещении на втором этаже многоквартирного дома на улице Шевченко.

«В медицинские учреждения столицы госпитализированы 17 жильцов дома. Среди пострадавших — восемь детей», — говорится в сообщении.

Открытое горение было ликвидировано на площади 30 квадратных метров.

Глава региона Олег Николаев заявил, что держит ситуацию на личном контроле, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.