Чебоксары, 5 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в квартире жилого дома в Чебоксарах, где пострадали семнадцать человек. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«По предварительным данным, причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение с огнем», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в результате пожара в многоэтажном доме по улице Шевченко, 29 пострадали по меньшей мере семнадцать человек, включая восьмерых детей. Собственник квартиры, в которой произошло возгорание, задержан, однако дать показания он не может по причине алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт, вылетевший из Москвы в Челябинск, готовится экстренно приземлиться в Уфе.

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