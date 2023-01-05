Уфа, 5 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, вылетевший из Москвы в Челябинск, готовится экстренно приземлиться в Уфе. Об этом сообщили 5 января в авиационных службах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Самолет авиакомпании «Победа»

Почти через 1,5 часа после вылета из «Шереметьево» экипаж подал сигнал бедствия.

«Затем он начал снижение», — сообщили ТАСС в авиационных службах.

По данным сервиса flightradar24, самолёт авиакомпании «Победа» приземлится в Уфе в 19:10 по местному времени (17:10 мск).