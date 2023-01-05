Чебоксары, 5 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах задержали собственника квартиры жилого дома, где при пожаре пострадали дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Согласно опубликованным данным, мужчина не может дать показания, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящее время собственник квартиры, где произошел пожар, задержан. Его доставили в отдел полиции. Пояснений произошедшему он не дает, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что в результате пожара в жилом многоэтажном доме по улице Шевченко, 29, пострадали по меньшей мере 17 человек, включая восьмерых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в населенном пункте Марий Эл.

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