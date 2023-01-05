В Чебоксарах задержали собственника квартиры, где возник пожар
Чебоксары, 5 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В Чебоксарах задержали собственника квартиры жилого дома, где при пожаре пострадали дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Согласно опубликованным данным, мужчина не может дать показания, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения.
«В настоящее время собственник квартиры, где произошел пожар, задержан. Его доставили в отдел полиции. Пояснений произошедшему он не дает, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что в результате пожара в жилом многоэтажном доме по улице Шевченко, 29, пострадали по меньшей мере 17 человек, включая восьмерых детей.
Как сообщало ИА REGNUM, пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в населенном пункте Марий Эл.
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