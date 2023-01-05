Германия продолжит поставлять оружие в Киев
Министр экономики Германии пообещал продолжить поставки оружия в Киев
Берлин, 5 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Германия продолжит поставлять ВСУ оружие, заявил 5 января министр экономики Роберт Хабек.
Heinrich-Böll-Stiftung
Роберт Хабек
Помощь Киеву будет «адаптироваться под ситуацию на поле боя», добавил он.
Как сообщалось ранее, киевские власти раскритиковали Германию за отказ поставлять танки и заявили, что немецкие политики рискуют увидеть «танки под Берлином».
4 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж направит в Киев «новые бронемашины» (колесные танки).
5 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Киев следует отправлять больше оружия, потому что «оружие — это фактически путь к миру».