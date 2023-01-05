Берлин, 5 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Германия продолжит поставлять ВСУ оружие, заявил 5 января министр экономики Роберт Хабек.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

Помощь Киеву будет «адаптироваться под ситуацию на поле боя», добавил он.

Как сообщалось ранее, киевские власти раскритиковали Германию за отказ поставлять танки и заявили, что немецкие политики рискуют увидеть «танки под Берлином».

4 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж направит в Киев «новые бронемашины» (колесные танки).

5 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Киев следует отправлять больше оружия, потому что «оружие — это фактически путь к миру».