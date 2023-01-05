Вашингтон, 5 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Новогоднее обращение президента Франции Эммануэля Макрона и его последние заявления говорят о том, что позиция руководства этой страны по Украине меняется. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В новогоднем обращении к согражданам Макрон отмечал, что Франция «в предстоящие годы» будет поддерживать Киев «до победы ВСУ» и не изменит свою позицию.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник США ответил на вопрос о значении этого обещания.

Макгрегор напомнил, что Макрон также говорил о поиске пути урегулирования конфликта, который бы не включал принуждение России отказаться от всех своих территориальных приобретений.

«Он уже публично заявил, что не следует ожидать от России отказа от Крыма», — подчеркнул полковник.

По словам военного, ситуация, при которой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников увеличить свой вклад в оказание помощи киевскому режиму, указывает на провал политики коллективного Запада в отношении кризиса.

Макгрегор подчеркнул, что если бы действия Запада были успешными, то не пришлось бы умолять союзников прилагать больше усилий.

Читайте также: Макрон пообещал поддерживать Киев «до победы»