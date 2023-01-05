Минск, 5 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. За счёт льготных тарифов Белоруссия планирует увеличить объёмы поставок грузов через 19 российских портов, сообщил 5 января министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

На 2023 год определены объёмы и порты, которые будут задействованы. С организационной точки зрения проблем на российской территории нет, отметил политик.

«Если мы говорим про соглашение по нефтепродуктам, мы снивелировали эту разницу путём того, что российские железные дороги предоставили 50-процентную скидку. По остальным внешнеторговым грузам работаем над тем, чтобы получить скидку на железнодорожные тарифы и быть конкурентоспособными с теми портами, которые у нас были», — сказал Авраменко.

Министр напомнил, что в 2022 году Россия и Белоруссия заключили базовые соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал быстрее возводить белорусские порты в России.

В 2022 году белорусские грузы вывозились через 14 российских портов.