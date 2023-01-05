Минск, 5 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия проведут совместные лётно-тактические учения авиационных подразделений, сообщили 5 января в министерстве обороны республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Планируется проведение совместного лётно-тактического учения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения направлены на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений двух стран, входящих в состав авиационного компонента РГВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что новые вызовы для Минска и Москвы позволят укрепить сотрудничество между Россией и Белоруссией, а также позволят проявить независимость от деструктивной политики недружественных стран.

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