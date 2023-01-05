В Иране освободили из тюрьмы актрису Таране Алидости
Иранскую актрису Таране Алидости выпустили из тюрьмы
Тегеран, 5 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Известную иранскую актрису Таране Алидости, арестованную за поддержку протестов, освободили под залог. Об этом сообщает агентство ISNA.
«Моя клиентка была освобождена после внесения залога», — сообщила адвокат Захра Минуи.
Алидости вышла из тюрьмы «Эвин» в Тегеране 4 января. Залог составил около 1 млрд иранских риалов (примерно $24 тыс.)
Звезду получившего «Оскар» фильма Асгара Фархади «Коммивояжер» поместили в тюрьму 17 декабря. Она выразила в социальной сети солидарность с первым человеком, казнённым за участие в массовых протестах в Иране.
Многие знаменитости призывали к освобождению Алидости, её задержание осудили организаторы Каннского фестиваля.
Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты вспыхнули в Иране в сентябре 2022 года после гибели 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.