Тегеран, 5 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Известную иранскую актрису Таране Алидости, арестованную за поддержку протестов, освободили под залог. Об этом сообщает агентство ISNA.

Mohammad Hassanzadeh. Tasnim News Agency Таране Алидости

«Моя клиентка была освобождена после внесения залога», — сообщила адвокат Захра Минуи.

Алидости вышла из тюрьмы «Эвин» в Тегеране 4 января. Залог составил около 1 млрд иранских риалов (примерно $24 тыс.)

Звезду получившего «Оскар» фильма Асгара Фархади «Коммивояжер» поместили в тюрьму 17 декабря. Она выразила в социальной сети солидарность с первым человеком, казнённым за участие в массовых протестах в Иране.

Многие знаменитости призывали к освобождению Алидости, её задержание осудили организаторы Каннского фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты вспыхнули в Иране в сентябре 2022 года после гибели 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов.