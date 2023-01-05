Нью-Дели, 5 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом 5 января заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Члены G20 и специально приглашённые страны, которые мы планируем пригласить, были объявлены. И я не думаю, что Украина в этом списке», — сказал дипломат, добавив, что в случае каких-либо изменений, он обязательно «вернётся и поделится информацией».

Читайте также: Индия намерена провести в сентябре 2023 года саммит G20

Напомним, что 1 декабря Индия приняла председательство в «Большой двадцатке», которое продлится до 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 января призвал отправить в Киев больше оружия для ВСУ.

А также: Столтенберг призвал отправить в Киев больше оружия