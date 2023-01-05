Вашингтон, 5 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Неудобную правду о своём происхождении нужно признавать, заявил американский актёр Эдвард Нортон, оказавшийся потомком рабовладельцев, а также знаменитой индейской девушки Покахонтас. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». Реж. Дэвид Финчер. США, Германия. 1999 Эдвард Нортон

Звезда «Бойцовского клуба» и «Американской истории Икс» принял участие в съёмках премьерного эпизода 9-го сезона документального шоу «В поисках своих корней». Ведущий Генри Луис Гейтс — младший рассказал, что один из прадедов Нортона Джон Уинстед владел чернокожими рабами в штате Северная Каролина, о чём свидетельствует перепись 1850 года.

«Коротко отвечу так: эти вещи неудобны, и вам должно быть неудобно из-за них. Всем должно быть неудобно», — сказал Нортон.

Он добавил, что такие явления говорят не о самом человеке, а об истории его страны. Их нужно признать, а затем бороться с ними.

На шоу также подтвердилось, что Нортон — прямой потомок Покахонтас, дочери индейского вождя, которая вышла замуж за табачного плантатора, одного из первых американских поселенцев Джона Рольфа.

В съёмках эпизода участвовала актриса Джулия Робертс. Её прадед Эдвард Таунсенд владел рабами на ферме площадью 2000 акров. По её словам, от таких фактов не нужно уклоняться, так как нельзя «повернуться спиной к истории».

Семья Робертс также имеет прямое отношение к общественному деятелю Мартину Лютеру Кингу и его семье.

Документальный сериал «В поисках своих корней» выходит в США с 2012 года на канале PBS. Один из его эпизодов был удалён по настоянию актёра Бена Аффлека, потомка рабовладельцев, которому было стыдно за этот факт.