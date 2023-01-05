Париж, 5 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал поставщиков электроэнергии повторно обсудить с предпринимателями условия контрактов, если они были заключены на невыгодных условиях в период высоких цен на газ. Об этом французский лидер сообщил 5 января в ходе выступления перед пекарями и кондитерами в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Есть те, кто согласовал свои контракты по цене выше согласованного Комиссией по оплате энергии уровня в 280 евро за МВт∙ч. Сегодня есть случаи, когда речь идет о 500–600 евро», — сказал Макрон.

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Глава государства потребовал от поставщиков связаться с представителями малого бизнеса и «начать переговоры по контрактам со стоимостью электричества выше 280 евро евро за МВт∙ч, чтобы вернуть их стоимость в нормальное русло».

Президент сообщил о том, что около двух третей предприятий во Франции столкнулись с ростом цен. Признав тот факт, что с 1 февраля цены вырастут на 15%, Макрон подчеркнул, что увеличение должно сохраняться в рамках разумного.

Он добавил, что правительство покроет до 40% расходов предпринимателей на электроэнергию, если контракт подразумевает цены в установленных пределах.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну 5 января заявил, что закачанного в хранилища Румынии и Украины газа хватит стране до конца февраля 2023 года.

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