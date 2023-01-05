Брюссель, 5 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 января призвал отправить в Киев больше оружия для ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Оружие — это фактически путь к миру», — сказано в пресс-релизе НАТО о заявлениях генсека.

Также Столтенберг призвал страны — члены НАТО тратить больше средств «на оборону», устранять зависимость от авторитарных режимов и «защищать свободу и демократию».

Как сообщалось ранее, 5 января генсек НАТО заявил, что не следует недооценивать Россию.

1 января Столтенберг призвал страны — члены НАТО готовиться к тому, что военную помощь Киеву нужно будет оказывать долго.