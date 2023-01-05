Брюссель, 5 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Новых данных в расследовании диверсии на «Северных потоках» пока нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Она подчеркнула, что расследования идут на национальном уровне, а ЕК может только комментировать усиление защиты критической инфраструктуры.

«Мы были проинформированы со стороны властей Швеции о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии», — сказала Спинант.

Напомним, Россия настаивает на честном расследовании теракта на «Северных потоках».

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2». Тогда канцлер Германии Олаф Шольц посчитал идею российского лидера маловероятной.

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