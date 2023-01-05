Йошкар-Ола, 5 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в населенном пункте Марий Эл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пресс-служба ГИБДД по Брянской области ДТП с автобусом в Брянске

По информации журналистов, дорожно-транспортное происшествие произошло населенном пункте Медведево на улице Логинова. В момент столкновения с грузовиком в рейсовом автобусе ехали 12 человек.

«В результате ДТП пострадали пять человек», — сообщает агентство.

Уточняется, что пострадавшим оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в России за три дня после Нового года в ДТП погибли 80 человек.

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